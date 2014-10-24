Ректор Донецького національного медуніверситету закликав колег не співпрацювати з «ДНР»

Про це він заявив у зверненні до колег-викладачів і студентів напередодні конференції трудового колективу університету, на якій сьогодні, 24 жовтня, вирішуватиметься питання про організацію роботи університету в 2014-2015 навчальному році.

Текст звернення Думанського розміщено на офіційному сайті університету.

Ректор відзначив, що зараз виш перебуває на території, що непідконтрольна Україні, і сьогодні «вирішується доля не лише Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, а й всієї держави». Тому Думанський, як легітимно обраний ректор, який присвятив більш як 30 років своєї професійної діяльності цьому вишу, не може погодитися з тим, що «університет буде підпорядкований уряду «ДНР», одержуватиме там зарплату, вручати невизнані дипломи».

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Ректор відзначив, що «така робота відповідними органами «ДНР» вже активно ведеться – у виші вилучили гербову печать, статутні документи, дали вказівку до 30.10.2014 відкрити нові бухгалтерські рахунки і терміново переоформити всі юридичні документи».

Думанський також повідомив, що в медуніверситеті сьогодні залишилося близько 1,5-1,7 тис. студентів із майже 6 тис., отже, виникне питання про скорочення більшості кафедр і близько 70% співробітників, оскільки кількість ставок визначається кількістю тих, хто навчається.

Він нагадав, що університет залишив цілий ряд завідуючих кафедрами і співробітників, назвавши відомих у виші професорів.

«Найбільше в цій ситуації мене хвилює майбутнє наших студентів і доля наших співробітників одного з кращих університетів України. Ще раз хочу наголосити, що я ніколи не піду на компроміс зі своєю совістю. Я є і завжди буду громадянином України», - заявив ректор і закликав колег замислитися над подальшою долею виш і зробити правильний вибір.

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Він нагадав, що керівництво України на рівні Кабінету міністрів рекомендувало профільним міністерствам перевести всі виші, що перебувають на окупованій території, за межі проведення АТО.

«Безумовно, відразу налагодити побут співробітників і студентів, організувати навчальний процес буде досить складно, але, на мій погляд, реально за наявності сподвижників, готових узяти на себе всі тяготи цієї нелегкої роботи», - наголосив Думанський.

Він відзначив, що виші, які залишилися на непідконтрольній Україні території, будуть позбавлені ліцензії зі всіма відповідними наслідками (заборона на видачу диплома українського зразка, відсутність бюджетного фінансування, припинення виплат зарплат і стипендій тощо).

«У цій ситуації кожен сам вирішує свою долю, з ким він сьогодні й ким він себе бачить в майбутньому», - відзначив ректор у своєму зверненні до колег.

Як повідомляв УНІАН, у вересні терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» «звільнили» з посади ректорів трьох місцевих вишів.

Зокрема, були «звільнені з посади» ректори Донецького медичного університету, Донецького університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського і Донецького національного університету.