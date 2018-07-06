У Києві провчили водія Cayenne, який виїхав на зустрічну смугу (відео)

12:41, 06 липня 2018
Суспільство
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Власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися / скріншот відео dtp.kiev.ua

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На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису видно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по «зустрічній», змушуючи його здавати назад.

Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.

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Теги: #Київ#авто