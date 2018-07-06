У Києві провчили водія Cayenne, який виїхав на зустрічну смугу (відео)
12:41, 06 липня 2018Суспільство
977 0
Автомобілісти не дали водієві Porsche Cayenne проїхати по «зустрічній», змушуючи його здавати назад.
Власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися / скріншот відео dtp.kiev.ua
У мережі показали відео, як автомобілісти в Києві «видавлюють» автомобіль Porsche Cayenne зі смуги зустрічного руху.
Читайте такожСтрашна ДТП у Харкові: суд допитає п'ятому ятьох експертів у справі Зайцевої
На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису видно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по «зустрічній», змушуючи його здавати назад.
Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter