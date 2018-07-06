У Києві провчили водія Cayenne, який виїхав на зустрічну смугу (відео)

Автомобілісти не дали водієві Porsche Cayenne проїхати по «зустрічній», змушуючи його здавати назад.

У мережі показали відео, як автомобілісти в Києві «видавлюють» автомобіль Porsche Cayenne зі смуги зустрічного руху. Читайте такожСтрашна ДТП у Харкові: суд допитає п'ятому ятьох експертів у справі Зайцевої На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису видно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по «зустрічній», змушуючи його здавати назад. Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.

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