Під Харковом автомобіль на зустрічній смузі зіштовхнувся з маршруткою

Під Харковом внаслідок зіткнення іномарки з двома автомобілями та автобусом постраждало 11 людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 19 травня, близько 7:35 на 497 км Київ-Харків-Довжанський поблизу Харкова.

За відомостями поліції, автомобіль «Форд» під керуванням 27-річного чоловіка рухався з боку Києва в напрямку Харкова та виїхав на зустрічну смугу. Тут він зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-21011 під керуванням 60-річного водія, автобусом «Еталон» під керуванням 64-річного водія та «Тойотою» під керуванням 62-річної жінки.

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Внаслідок ДТП постраждали 11 осіб – водії «Форду» та автобусу, а також пасажири автобусу.

На місці події працюють співробітники харківської поліції, які встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, 15 травня у Харкові на пр. Льва Ландау сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої один автомобіль перекинувся.