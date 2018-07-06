В Україні в таборах проживають понад 100 тисяч ромів - голова Нацполіції

23:28, 06 липня 2018
Суспільство
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За словами Князєва, напади на табори ромів здійснюються для збурення соціальної напруги в державі / фото УНІАН

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, пише Радіо Свобода.

За його словами, цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на поселення ромів: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській області.

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Князєв додав, що наразі поліція зареєструвала дев’ять кримінальних проваджень – з яких чотири за фактами хуліганських дій, три – за ознаками порушення рівноправності громадян.

У поліції зазначають, що всі ці злочини пов’язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді.

«Мета правопорушень – публічне знищення таких поселень та збурення соціальної напруги в державі. Усі ці напади – добре сплановані та організовані. До них причетні парамілітарні громадські організації, які хибно позиціонують себе захисниками правопорядку, незаконно наділивши самі себе функціями забезпечення публічної безпеки», – наголосив Князєв.

Нагадаємо, сьогодні мережу розлютило відео, на якому жінка наздоганяє двох представниць ромської національності, які вкрали гроші у дівчини біля Національного інституту раку. У відповідь жінки покривали її нецензурною лексикою, показували свої сідниці й статеві органи. 

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Теги: #Нацполіція#Сергій Князєв#роми