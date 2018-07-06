В Україні в таборах проживають понад 100 тисяч ромів - голова Нацполіції

Князєв зазначив, що наразі поліція зареєструвала дев’ять кримінальних проваджень щодо нападів на табори ромів.

В Україні близько 3100 місць компактного проживання ромів, в таборах проживають понад 100 тисяч ромів.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, пише Радіо Свобода.

За його словами, цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на поселення ромів: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській області.

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Князєв додав, що наразі поліція зареєструвала дев’ять кримінальних проваджень – з яких чотири за фактами хуліганських дій, три – за ознаками порушення рівноправності громадян.

У поліції зазначають, що всі ці злочини пов’язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді.

«Мета правопорушень – публічне знищення таких поселень та збурення соціальної напруги в державі. Усі ці напади – добре сплановані та організовані. До них причетні парамілітарні громадські організації, які хибно позиціонують себе захисниками правопорядку, незаконно наділивши самі себе функціями забезпечення публічної безпеки», – наголосив Князєв.

Нагадаємо, сьогодні мережу розлютило відео, на якому жінка наздоганяє двох представниць ромської національності, які вкрали гроші у дівчини біля Національного інституту раку. У відповідь жінки покривали її нецензурною лексикою, показували свої сідниці й статеві органи.