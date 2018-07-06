Матюкалися й показували статеві органи: мережу обурило відео з ромками, які обікрали дівчину в Києві

Ромки на відео стверджують, що дівчина сама віддала їм гроші, а їй "нехай допоможе Бог".

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика! Мережі розлютило відео, на якому жінка наздоганяє двох представниць ромської національності, які вкрали гроші у дівчини біля Національного інституту раку. Читайте такожПісля нападу на табір ромів львів'яни вийшли на марш проти расизму (відео) У відповідь жінки покривали її нецензурною лексикою, показували свої сідниці й статеві органи. Ролик опублікувала користувачка Ганна Тропотяга на своїй сторінці у Facebook. Як повідомляли ЗМІ, у понеділок, 2 липня, близько 03:30 ночі, представники ромської національності вчинили напад на перехожого в Києві на Русанівських садах.

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