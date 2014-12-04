На Житомирщині розслідують загибель чоловіка, якого застрелили на полігоні
На Житомирщині військова прокуратура розслідує загибель цивільної особи, яку застрелили під час військових навчань.
Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону, солдат виконував вправу та зачепив автомат, зброя вистрелила, внаслідок пострілу загинув молодий хлопець.
«Трагічний випадок стався у листопаді, під час навчань на військовому полігоні загинув цивільний – доброволець, який збирався йти в армію та цікавився навчаннями», - уточнили кореспонденту УНІАН у Новоград-Волинській міськраді.
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Як стало відомо УНІАН з інших джерел, військовий випадково застрелив сина судді. Чоловік хотів стати добровольцем і прийшов подивитися на навчання військових.
Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю.
Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року на полігоні у Новоград-Волинському районі під час військових навчань загинув військовослужбовець, ще троє отримали поранення.