На Житомирщині розслідують загибель чоловіка, якого застрелили на полігоні

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону, солдат виконував вправу та зачепив автомат, зброя вистрелила, внаслідок пострілу загинув молодий хлопець.

«Трагічний випадок стався у листопаді, під час навчань на військовому полігоні загинув цивільний – доброволець, який збирався йти в армію та цікавився навчаннями», - уточнили кореспонденту УНІАН у Новоград-Волинській міськраді.

Читайте такожУ київському метро підліток-зацепер отримав тяжкі травми

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, військовий випадково застрелив сина судді. Чоловік хотів стати добровольцем і прийшов подивитися на навчання військових.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року на полігоні у Новоград-Волинському районі під час військових навчань загинув військовослужбовець, ще троє отримали поранення.