Українські військові відшліфовують свою майстерність на полігоні (фоторепортаж)

На Житомирщині, у центрі підготовки підрозділів, свою майстерність продовжують вдосконалювати військовослужбовці 8 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Впродовж тижня бойової спроможності набувають офіцери управління 8 армійського корпусу та підрозділи 30 окремої механізованої бригади.

Одночасно на різних вогневих ділянках військовослужбовці виконують вправи зі стрілецької зброї, ручних та автоматичних гранатометів, зенітних установок тощо.

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За словами командира 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенанта Петра Литвина, під час виконання заходів з відновлення боєздатності є обов’язковими постійні тренування з виконання вправ вогневої, тактичної та тактико-спеціальної підготовки безпосередньо у польових умовах.

— Зараз управління 8 армійського корпусу вийшло зі складу сил антитерористичної операції, яка триває на сході України, та проводить заходи щодо відновлення боєздатності. Багато офіцерів мають бойовий досвід, але свої навички треба постійно нарощувати та вдосконалювати, — наголосив генерал-лейтенант Петро Литвин.