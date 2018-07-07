Помер дисидент Левко Лук'яненко

Раніше Левко Лук’яненко потрапив у реанімацію.

Помер український дисидент, письменник, екс-народний депутат України та автор "Акту проголошення незалежності України" Левко Лук'яненко.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook. "Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню Україні. Боротьбі за її волю і Незалежність. Справжній Герой України", - написав Гройсман.

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Раніше стало відомо, що Левко Лук’яненко потрапив у реанімацію.

Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у с. Хрипівка Городнянського району Чернігівського округу УСРР. Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик та громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р., лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.