З Левком Лук’яненком попрощаються завтра
Відомого українського дисидента Левка Лук’яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві
Прощання з Лук’яненком відбудеться у понеділок, написав на своїй сторінці у Facebook український письменник Володимир Яворівський.
“Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрощатися в його будинку, в с.Хотові. У вівторок з 10 до 12 в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському з 12:30 по 13:30. Поховання на Байковому”, — повідомив Яворівський.
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Письменник додав, що прощання в Хотові у понеділок розпочнеться о 14:00.
Як повідомлялося, на 90-му році життя помер Левко Лук'яненко.
Раніше письменник Володимир Яворівський повідомив, що політика ушпиталено до реанімації.