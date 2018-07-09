Під Києвом прощаються з видатним дисидентом Левком Лук’яненком (фото)

У Хотові, де жив Лук'яненко, на його честь посадять дуб.

У селищі Хотів на Київщині прощаються з легендарним дисидентом, автором «Акту проголошення незалежності України» Левком Лук'яненком, який пішов з життя 7 липня.

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Як повідомляє ТСН, на прощання прийшли родичі, односельці, близькі та соратники політика. На будинку наклеїли портрети та цитати діяча. Крім того, на стіни повісили пусті листи ватману, на яких можна висловити співчуття.

Зазначається, що у Хотові на честь Лук'яненка посадять дуб.

Вдова Лук'яненка Надія Іванівна розповіла, що від березня дисидент тричі потрапляв до лікарні.

Як відомо, сьогодні з Лук'яненком прощаються у його будинку. А завтра, 10 липня, відбудеться прощання з діячем у Клубі Кабінету міністрів (вулиця Інститутська, Київ). Лук'яненка відспівають у Володимирському соборі, а поховають на Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, український дисидент, письменник, екс-народний депутат України та автор "Акту проголошення незалежності України" Левко Лук'яненко помер на 90-му році життя.