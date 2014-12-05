Мер Чернігова заборонив відключати електроенергію соціально важливим підприємствам

Зокрема "Чернігівобленерго" заборонено відключати електроенергію підприємствам, які постачають теплову енергію, воду і газу в навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, соціальної сфери комунальної форми власності і житловим будинкам.

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Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю міської ради, відповідне розпорядження міський голова підписав 4 грудня.

Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

Також повідомляється, що 3 грудня Олександр Соколов направив звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з приводу тривалих і неузгоджених відключеньелектропостачання в Чернігові. Ситуацію, яка склалася в обласному центрі, він назвав загрозливою для енергетичної безпеки міста.