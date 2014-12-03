Оприлюднено графік відключення електроенергії в Київській області

Також був оприлюднений перелік ліній і населених пунктів, які можуть бути відключені під час застосування графіків відключень.

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Зокрема, до переліку увійшли населені пункти Фастівського, Ставищенського, Богуславського, Іванківського та інших районів.

Згідно з графіками, в населених пунктах Київської області можливе відключення електроенергії на 2 години в такий час (індивідуально для кожного населеного пункту): 6:00-8:00, 8:00-10:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-00:00, 2:00-4:00, 4:00-6:00.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 грудня знову вводяться почергові відключення підприємств від електроенергії.