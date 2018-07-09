Російський суд призначив дату першого слухання у справі Павла Гриба (відео)

Українця звинувачують у "підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі".

Північно-Кавказький окружний військовий суд призначив на 17 липня перше основне слухання у справі незаконно заарештованого громадянина України Павла Гриба.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду. «За підсумками попереднього слухання судове засідання призначено на 11.00 мск 17 липня», - повідомив співробітник суду.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Павла стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина повинна була приїхати на зустріч із Росії.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується в слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування й огляд Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.