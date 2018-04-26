Спецслужби РФ використовують для тиску на Гриба росіянку, яка заманила його в Білорусь

Представники влади РФ намагаються нав'язати затриманому українцю потрібну їм точку зору і схилити його до дачі "потрібних свідчень".

Громадянка РФ Тетяна Єршова, яка в минулому році і заманила на територію Білорусі громадянина України Павла Гриба, і надалі активно використовується російськими спецслужбами - ФСБ РФ для здійснення психологічного впливу на українця.

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Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» і нардеп Дмитро Тимчук, ФСБ РФ здійснює психологічний тиск на Павла Гриба, використовуючи його романтичні почуття до Єршової. «Наприклад, оперативні психологи ФСБ РФ під час зустрічей з П. Грибом в ізоляторі цілеспрямовано доводять йому інформацію маніпулятивного характеру про зустрічі представників російських спецслужб з Т. Єршовою та відповідних з нею бесідах, тим самим вводячи затриманого в стан пригніченого морально-психологічного стану», – повідомляє Тимчук.

Він зазначає, що такі дії і введення Гриба в такий стан дозволяє надалі вже безпосередньо слідчим намагатися нав'язувати затриманому українцю потрібну їм точку зору і схиляти його до дачі "потрібних свідчень".

«Крім того, у разі відмови П. Гриба від потрібної росіянам співпраці зі слідством і невизнання ним своєї "провини", ФСБ РФ почне використовувати Т. Єршову вже не як "свідка", а як "співучасницю", що, на думку оперативних психологів російської спецслужби, дасть можливість посилити тиск на затриманого і остаточно його "зламати" на основі формування "почуття провини" і переживань за подальшу долю даної громадянки РФ», – додав нардеп.