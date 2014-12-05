За добу із Росії в Україну в'їхали три колони військової техніки

Минулої доби з Росії в Україну в’їхали три колони військової техніки загальною кількістю понад 200 одиниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Російська сторона продовжує перекидання на територію, тимчасово підконтрольну бойовикам, додаткових формувань найманців, запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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Так, за минулу добу отримано інформацію про переміщення з Росії 3-х колон техніки загальною кількістю понад 200 одиниць. Зокрема, вчора о 8.00 ранку з Росії через н.п. Дубровка в напрямку н.п. Дмитрівка прослідувала колона кількістю до 150 вантажних автомобілів, о 12.10 – друга колона техніки – з 10-ти бензовозів і 6 бойових броньованих машин.

Сьогодні вночі зафіксовано переміщення через н.п. Ізварине в напрямку м. Луганськ колони з 40 вантажних автомобілів (33 з яких – бензовози)", - сказав Лисенко.