З Росії в бік Луганська рухаються близько 20 одиниць військової техніки
У штабі АТО також відзначили продовження ротації регулярних підрозділі Збройних сил РФ, які знаходяться на кордоні з Україною
Близько 20 одиниць військової техніки зайшли до України з Російської Федерації через пропускний прикордонний пункт «Ізварине» (Луганська обл.), який не контролюється українськими прикордонниками, і рухаються у бік Луганська.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«За даними штабу Антитерористичної операції, за останню добу державний кордон України через пропускний прикордонний пункт «Ізварине» на територію України з Російської Федерації зайшло до 20 одиниць військової техніки, яка вирушила в напрямку Луганська», - сказано в повідомленні.
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У штабі АТО також відзначили продовження ротації регулярних підрозділів Збройних сил РФ, які знаходяться на кордоні з Україною.
«Мотострільців російських військ замінюють танкові підрозділи. У районі населеного пункту Трьохізбенка зросла періодичність застосування російських БПЛА (безпілотних літальних апаратів – УНІАН)», - йдеться в повідомленні.
При цьому, за даними штабу, бойовики на підконтрольних їм територіях також проводять перегрупування живої сили і техніки.
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