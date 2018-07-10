Сонячне затемнення 2018: до чого готуватися і чого остергіатися українцям

Жителів Землі чекає "коридор затемнень", який триватиме місяць, і ознаменує початок непростого періоду в житті людей.

Вже на цьому тижні, в ніч на п'ятницю, 13 липня, відбудеться часткове сонячне затемнення, яке ознаменує початок непростого періоду для жителів Землі. На жаль, українці не зможуть стати свідками цього явища (його зможуть спостерігати винятково мешканці південної частини Австралії та Нової Зеландії), однак це не применшує його значення для нас.

Пройде затемнення в 5.02 за київським часом або в 3.02 за Гринвічем. Сонце буде в сузір'ї Близнюків в проекції на сузір'я Рака.

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Це затемнення дасть старт так званому "коридору затемнень", який триватиме місяць: крім нього нас чекає місячне затемнення 27 липня, яке стане найдовшим за останні сто років, і сонячне затемнення 11 серпня. До речі, на цей раз українцям пощастить і вони зможуть його побачити. Пройде воно у 11.47 за київським часом.

Чим небезпечний цей період

Збіг затемнення з Супермісяцем 13 липня накладає сильний відбиток на психічне поле всіх людей, які можуть повністю розкритися в такі дні і виплеснути всі свої емоції і страхи у зовнішній світ, пише психолог Оксана Гусєва. За її словами, у цей час необхідно дотримуватися максимальної обережності у прояві почуттів і не нагнітати і без того напружений емоційний фон.

У такі дні слід контролювати свою поведінку, бути стриманим і не вступати в конфлікти і суперечки. В цей час люди можуть показати своє справжнє обличчя і висловити все те, про що довго мовчали.

З точки зору світових процесів, то протягом місяця слід очікувати нової хвилі емігрантів з усього світу, в результаті стихійних лих або активізації військових конфліктів.

Що стосується здоров'я, то тут теж не все райдужно. Може спостерігатися підвищене психологічне напруження, загострення хронічних захворювань, підвищена нервозність і загальне погіршення самопочуття.

Що ж стосується впливу затемнення на кожен зі знаків зодіаку, то його в першу чергу відчують ті, хто народився в період з 10 по 16 липня, а також люди, народжені під знаком Козерога. Для цих людей це буде період змін, і не варто цьому опиратися, а користуватися можливостями, які у зв'язку з цим будуть відкриватися

А ось для чого цей період є позложительным так це для планування. Астрологи рекомендують в цей час складати плани і записувати їх на папері - тоді вони обов'язково здійсняться.