Сонячне затемнення 13 липня: астролог розповіла, що чекає на кожен знак зодіаку (відео)

Астролог розповіла, що можна і чого не можна робити у період затемнення.

13 липня станеться сонячне затемнення. Його вплив у першу чергу відчують ті, хто народився в період з 10 по 16 липня, а також люди, народжені під знаком Козерога.

Для цих людей це буде період змін, не варто цьому опиратися, а користуватися можливостями, які у зв'язку з цим будуть відкриватися, передає "Главред" слова астролога Анжели Перл.

Сонячне затемнення відкриває період трансформації, який триватиме два роки і кардинально змінить життя кожного знака.

Овен. У цей період у вас може з'явитися новий член родини. Для цього знака також висока ймовірність продати/купити нерухомість, переїхати в інше місце або навіть країну.

Телець. Період затемнення пройде під знаком навчання. Якщо ви давно планували отримати нові знання або навички, то зараз для цього найкращий час. У вас може помінятися коло знайомств, пов'язане з частими поїздками.

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Близнюки. Сонячне затемнення вплине насамперед на ваші фінанси.Ваші грошові можливості будуть поліпшуватися або погіршуватися. Збільшення доходів може бути пов'язане як з новою роботою, так і виплатами або спадщиною.

Рак. Ваше життя буде кардинально змінюватися у найближчі два роки. Висока ймовірність переїзду, відкриття бізнесу, зміни сімейного стану, народження дитини.Тобто зміни відбудуться за всіма важливими у житті напрямками.

Лев. На вас чекає переоцінка цінностей і внутрішні зміни. Для вас це буде цикл завершення минулого, розставляння крапок над "і". Також висока ймовірність переїзду або народження дитини.

Діва. Настав час для втілення вашої давньої мрії, час активно діяти в цьому напрямку. Особливо успішними будуть справи, пов'язані з інтернет-діяльністю. Також на вас чекають зміни у стосунках з друзями – як хороші, так і погані.

Терези. Затемнення відкриває для вас нові перспективи у роботі. Вас можуть підвищити, підняти зарплату. Також може надійти цікава пропозиція або ви можете кардинально змінити сферу діяльності.

Скорпіон. У період після затемнення ви можете відкрити бізнес, почати навчання чи знайти роботу за кордоном. Також може зрушитися з мертвої точки судова справа, на рішення з якою ви давно чекали. У наступні два роки ви будете більше подорожувати.

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Стрілець. Затемнення вплине насамперед на фінанси.Велика ймовірність отримати спадщину чи успішно інвестувати гроші. У найближчі два роки також висока ймовірність народження дитини.

Козеріг. На перший план вийдуть стосунки з родиною, друзями, колегами. Висока ймовірність конфліктних ситуацій. Ви приймаєте важливе рішення – про одруження чи розлучення, зміну бізнес-партнера і т. д. Не варто приймати важливих рішень 13 липня, наслідки будуть плачевними.

Водолій. У вас висока ймовірність змінити роботу або напрямок діяльності. Це хороший період, щоб позбутися шкідливих звичок, зайнятися спортом і почати вести здоровий спосіб життя. В іншому випадку - хвороб не уникнути.

Риби. Це хороший період для зачаття. На вас чекають нові стосунки, які будуть щасливими. Ви нарешті зможете присвятити себе хобі, яке надалі може стати основним джерелом доходів.

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