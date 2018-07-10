Україна може зіткнутися з напливом мігрантів через "закриття" для них Євросоюзу – прикордонники

Голова ДПСУ Цигикал пояснив свій прогноз тим, що країни Євросоюзу суттєво посилюють протидію незаконній міграції, і потоки можуть переорієнтуватися у тому числі в Україну.

Незабаром Україна може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів, заявляє голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби. За словами Цигикала, «вже незабаром Україна може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів, які будуть намагатися потрапити до нашої держави у будь-який законний, чи ні спосіб».

Він зауважив, що така ситуація прогнозується виходячи з того, що зараз країни Європейського Союзу суттєво посилюють питання протидії незаконній міграції, і ці потоки можуть переорієнтуватися на інші напрямки, в тому числі до України.

«Сьогодні ми вже спостерігаємо збільшення кількості незаконних мігрантів на каналах легального в’їзду. Це, коли потенційні незаконні мігранти, опираючись на підтримку діаспор, офіційно видані документи та інші умовно законні шляхи намагаються потрапити до України, аби потім тут залишитися на нелегальному становищі, чи далі незаконно переходити кордон до ЄС», - заявив Цигикал.

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За 6 місяців цього року в Україну на державному кордоні не пропущено більше 2 тис. потенційних незаконних мігрантів, тоді як у 2017 році кількість іноземців цієї категорії становила 1 тис. 600 осіб. Крім того, співробітники Держприкордонслужби у 2018 році за незаконний перетин кордону затримали майже 420 «мандрівників» (6 місяців 2017 року - 320), ще понад тисячу виявили за порушення правил перебування в Україні (6 місяців 2017 року - 810).

Для недопущення загострення ситуації голова ДПСУ озвучив декілька пріоритетних напрямків.

«По-перше, - сказав Цигикал, - потрібно посилювати міграційне законодавство та криміналізувати відповідальність за незаконне перетинання державного кордону. По-друге, правоохоронним органами потрібно детально відпрацювати аспекти взаємодії щодо упередження потрапляння незаконних мігрантів до країни та посилювати інженерне облаштування кордону. Це – комплексне питання, яке стосується усіх учасників сектору національної безпеки та оборони».