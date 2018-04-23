На Харківщині затримали групу нелегалів, що намагались виїхати до РФ у вантажному поїзді

Спочатку прикордонники не могли знайти порушників, однак їм допоміг службовий собака.

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали у Харківській області групу з пяти осіб, які намагались покинути територію України вантажним потягом поза прикордонним контролем.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, правоохоронцями заздалегідь була отримана інформація про змову правопорушників з бригадою вантажного потяга «Куп’янськ-Валуйки» щодо незаконного переміщення через українсько-російський кордон групи нелегальних мігрантів.

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На залізничну станцію «Тополі» прибула група для виявлення та затримання порушників, однак правоохоронці не змогли знайти їх. Одразу ж було почато додаткові пошукові дії.

«В результаті подальшої перевірки, прикордонники за допомогою службового собаки виявили п’ятьох осіб неподалік села Лиман, що за 5 кілометрів від залізничної станції «Тополі». Один з правопорушників намагався втекти, однак прикордонники затримали його, як і усіх інших подорожувальників», - вказано у повідомленні.

За результатами перевірочних заходів встановлено, що 3 громадян Азербайджану та 1 громадянин Узбекистану у супроводі провідника, громадянина України, вступили у змову з бригадою вантажного потяга для незаконного перетину державного кордону поза пунктом пропуску, тому що їм було заборонено в’їзд до РФ.

Усіх затриманих було передано представникам Національної поліції, їх подальшу долю вирішить суд. До компетентних правоохоронних органів скеровано повідомлення про вчинення правопорушення за статтею 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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