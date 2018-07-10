Фронтмен гурту "Бумбокс" оприлюднив листа від Сенцова

У листі режисер передає привіт співаку та пише, що є давнім шанувальником його творчості.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк оприлюднив фрагмент листа від українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

У листі, опублікованому Хливнюком на його сторінці у Facebook, режисер передає привіт співаку та пише, що є давнім шанувальником його творчості.

"Я пишаюсь тим, що живу з тобою, брате, в один час! Буду намагатись робити все можливе і не можливе для того, щоб ти і всі наші опинились на волі. Побачимось!!!", - прокоментував листа Хливнюк.

У коментарях припускають, що Сенцов отримав листівку, яку Хливнюк підписав на концерті у Києві, та написав листа у відповідь.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову.