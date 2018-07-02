Не пустили до жодного з українців: Денісова повернулася в Україну і розповіла, чому їздила до РФ

Денісова наголосила, що Росія порушила домовленості щодо її відвідин українських політв'язнів, і її не допустили до жодного з них.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що ключовою метою її поїздки до Росії було переконати українських політв'язнів, що Україна бореться за них.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на погоджувальній раді у Верховній Раді.

Денісова наголосила, що Росія порушила домовленості щодо її відвідин українських політв'язнів, і її не допустили до жодного з них.

Ключова мета моєї поїздки була в тому, щоб переконати всіх наших політв'язнів, що ми за них боремося. І я думаю, що вона була досягнута... ми боремося за них і поборемо”, - сказала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

Однак Денісову не пустили до жодного з українців.