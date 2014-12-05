Інтернет-шахраї здають чужі садиби в Карпатах в оренду на новорічні свята

Власники туристичних садиб у Карпатах виявили в Інтернеті оголошення про здачу їхнього житла на Новий рік та Різдво від невідомих осіб. З'ясувалося, деякі туристи вже встигли заплатити завдатки, йдеться в сюжеті ТСН.

Схема в усіх випадках однакова: шахраї крадуть світлини та інформацію з офіційних туристичних сайтів. Своїх жертв зваблюють нижчою за реальну ціною.

Телефонний дзвінок із Києва яремчанку Галину Годованець приголомшив. Якийсь чоловік питав, чи отримала вона від нього завдаток за відпочинок у її садибі на Новий рік. "Я кажу: "Який завдаток"? Я ніяких завдатків не отримувала. Я вже потім дізналася, що 3 тисячі гривень. Їх мало бути 12 чоловік", - розповідає вона.

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Розмова про завдаток стала сюрпризом і для чоловіка на тому кінці дроту. Це був Сергій. Він розповів, що місце відпочинку обрав на сайті безкоштовних оголошень. За вказаним телефоном відповів чоловік, який назвався власником садиби. "Я попросив більш детальні фотографії. Він одразу ж вислав близько 35 різних фотографій цього будинку", - розповідає постраждалий.

Не вагаючись, чоловік переказав на банківську картку нібито господаря садиби завдаток - половину вартості відпочинку. Тепер хлопець має лише чек, ім'я отримувача та його електронну адресу.

Майже слово в слово історію киянина, як свою, переказує туристка з Чернівців Наталія Чайковська.

Таку псевдорекламу власних садиб напередодні цих новорічних свят знайшли вже десятки прикарпатців.

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Скільки туристів стали жертвами шахраїв, наразі невідомо. Попри те, що господарям садиб телефонують ошукані туристи, сьогодні відомо лише про одну написану до міліції заяву.

Правоохоронці кажуть, справа не безнадійна. Адже відомі, принаймні, банківські реквізити, за якими шахраї отримували гроші.