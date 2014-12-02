Російські туристи влаштували бійку в літаку, який летів з Гоа (відео)

Зі слів очевидців, один з пасажирів, який перебував явно в нетверезому стані, намагався спровокувати іншого на бійку. Втихомирити дебошира пробували бортпровідники та інші пасажири, повідомляє ufa1.ru.

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У результаті літак все-таки приземлився в Уфі, де в справу втрутилася служба безпеки уфімського аеропорту.