Російські туристи влаштували бійку в літаку, який летів з Гоа (відео)
17:19, 02 грудня 2014Курйози
1 0
Російські туристи влаштували бійку на борту літака, що летів з Гоа в Уфу. Відео, яке зняв пасажир цього рейсу, з'явилося в Інтернеті. Інцидент стався 26 листопада на висоті 10 000 метрів.
Зі слів очевидців, один з пасажирів, який перебував явно в нетверезому стані, намагався спровокувати іншого на бійку. Втихомирити дебошира пробували бортпровідники та інші пасажири, повідомляє ufa1.ru.
Читайте такожРосійського туриста-вандала з Колізею засудили до чотирьох місяців ув'язнення
У результаті літак все-таки приземлився в Уфі, де в справу втрутилася служба безпеки уфімського аеропорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter