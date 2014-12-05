Справу проти командира роти снайперів АТО, які перейшли на територію РФ, направили до суду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням командира роти снайперів однієї з військових частин у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 409 (ухилення від військової служби, вчинене в бойовій обстановці) та ч. 3 ст. 411 (умисне знищення військового майна, вчинене у бойовій обстановці) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, досудовим розслідуванням здобуто «вичерпні докази того, що на початку серпня командир роти снайперів в умовах бойової обстановки відмовився від несення обов’язків військової служби та віддав наказ підлеглому особовому складу залишити місце розташування підрозділу».

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Після цього військовослужбовці шляхом підпалу знищили закріплену за ними зброю, автомобіль та перейшли на територію Російської Федерації через державний кордон України, а наступного дня за відповідним актом були передані російською прикордонною службою українській стороні, зазначили в ГПУ.

Стан підтримання державного обвинувачення у зазначеному кримінальному провадженні перебуває на контролі Головної військової прокуратури ГПУ.

Санкція статей, за якими висунуто звинувачення, передбачає відповідальність від 5 до 10 років.

Як повідомлялося, водночас командир роти снайперів 72-ї бригади своєї провини не визнає і заявляє, що рятував від смерті своїх 11 підлеглих, які залишилися відрізаними на кордоні без їжі та боєприпасів. За його словами, бійці майже місяць провели під обстрілами на Луганщині без жодних вказівок, як діяти. Врешті 2 серпня він зі своїми підлеглими вирішив прориватися до Збройних сил по так званій "буферній зоні" на російсько-українському кордоні. Рештки зброї знищили, щоб вона не дісталася ворогу. До РФ, переконує підсудний, потрапили випадково і одразу домовилися про повернення в Україну.