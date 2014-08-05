Бойовики обстріляли військовослужбовців 72 бригади, які поверталися з РФ, постраждалих немає

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Терористи вдались до нової підлості. Вони обстріляли колону беззбройних Українських військовослужбовців 72 бригади (195 чоловік), які повертались з території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.Читайте такожБоєць пояснив, чому їх бригада відступила до РФ: Нас відстрілювали з "Граду" десятками

У штабі АТО нагадали, що напередодні частина військовослужбовців сил АТО після тривалого обстрілу з танків, важких гармат, БМ 21 «Град», та по закінченню в них боєприпасів були змушені відійти на територію Російської Федерації. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки, та знищили свою зброю, підкреслюють у штабі.

"Загарбники ймовірно знали про маршрут пересування колони. Їх підлий напад скерований на дискредитацію командування сил АТО та керівництва держави".

Прес-служба АТО інформує, що ніхто з військовослужбовців не постраждав.