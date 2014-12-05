Кількість переселенців в Україні вже перевищила півмільйона людей
20:11, 05 грудня 2014Суспільство
2 0
Станом на 5 грудня 2014 року в органах соціального захисту населення вже взято на облік 540 тис. 664 особи, що становить 357 тис. 727 сімей.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, також призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 156 тис. 721 сім’ї.
Читайте такожІз зони АТО вже виїхали понад 480,6 тисяч осіб
Крім того, 72 тис. 660 сімей отримали зазначену грошову допомогу на загальну суму 110,1 млн грн. Виплати тривають.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter