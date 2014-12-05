Кількість переселенців в Україні вже перевищила півмільйона людей

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, також призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 156 тис. 721 сім’ї.

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Крім того, 72 тис. 660 сімей отримали зазначену грошову допомогу на загальну суму 110,1 млн грн. Виплати тривають.