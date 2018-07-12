Російські окупанти тримали українських моряків з судна "ЯМК-0041" під дулами автоматів – родичі

Українці вже третій місяць не можуть повернутись на територію материкової України - їм не повертають паспорти.

Російські силовики чинили психологічний тиск на українських рибалок, схоплених біля берегів окупованого Криму.

Як повідомляється на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена), про це омбудсмену Людмилі Денісовій 11 липня розповіли родичі незаконно затриманих українських громадян.

Читайте такожВ НАТО заявляють про невизнання анексії Криму Росією - декларація

Зокрема, родичі розповіли омбудсмену, що одразу після затримання українців доставили до міста Балаклави «для проведення процесуальних дій».

Капітан судна наразі утримується у СІЗО окупованого Сімферополя, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Іншим чотирьом членам екіпажу не висували жодних звинувачень, проте їх незаконно утримували на території Криму. Вже третій місяць моряки не можуть повернутись на територію України - їм не повертають паспорти.

«Сім’ї затриманих наголошують на порушенні прав людини з боку російської сторони. Зокрема, вони розповідають, що російські правоохоронні органи чинили психологічний тиск, моряків тримали під дулом автоматів», - зазначається у повідомленні.

Людмила Денісова наголосила, що неодноразово зверталась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової. Так, 16 травня Уповноважений направила звернення з проханням встановити місцезнаходження українців та пояснити причини їх затримання, а також перевірити умови утримання та надання українцям медичної допомоги.

Ще одного листа до російської сторони направили 25 червня. У ньому Денісова висловила занепокоєння інформацією про те, що рибалки почали голодування та звернулась з проханням сприяти її особистому візиту до громадян України.

Омбудсмен зазначила, що відповідь на свій запит отримала лише 10 липня. Він складався з однієї фрази: її прохання про відвідини даних громадян України направлено на розгляд компетентних органів.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в Криму.

Російський "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили в Крим «для проведення процесуальних дій». Держприкордонслужба України заявила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території.

На борту знаходилися п'ять членів екіпажу. МЗС України назвав затримання українського судна «узурпацією суверенних прав України» щодо прилеглої до півострову акваторії і «порушенням Конвенції ООН по морському праву і звичайного міжнародного права».

Суд у аннексированном Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не пред'явили жодних звинувачень.