Справа моряків українського судна «ЯМК-0041» в Криму залежить від політичного рішення на вищому рівні - адвокат

За словами адвоката, кілька днів тому моряків, объявлявших голодування, випустили з території прикордонного управління ФСБ в Балаклаві після півторамісячного ув'язнення.

Справа моряків українського судна «ЯМК-0041», затриманого біля берегів окупованого Криму, вирішиться тільки завдяки політичному рішенню на вищому рівні».

Як повідомляють "Крим.Реалії", про це заявив адвокат рибалок Еміль Курбединов під час зустрічі учасників «Кримської солідарності».

«Примітно, що українських моряків затримали після арешту російських моряків (керченської судна «Норд» - ред.). Кримський та севастопольський омбудсмени виявляють особливий інтерес до цієї справи, постійно цікавляться станом рибалок: що з ними, як і де. Наскільки я розумію, це справа зрушиться з мертвої точки, як тільки буде прийнято відповідне політичне рішення на вищому рівні», - сказав Курбединов.

За словами адвоката, кілька днів тому моряків, объявлявших голодування, випустили з території прикордонного управління ФСБ в Балаклаві після півторамісячного ув'язнення.

«Звинувачень українцям не пред'явили, однак закордонного паспорта рибалкам не повернули, тому вони практично не можуть покинути межі Севастополя і постійно запрошуються на різні додаткові слідчі заходи», - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в Криму.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що членів затриманого співробітниками ФСБ Росії судна доставили в Крим «для проведення процесуальних дій».

Держприкордонслужба України заявила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту знаходилися п'ять членів екіпажу.

МЗС України назвав затримання українського судна «узурпацією суверенних прав України» щодо прилеглої до півострову акваторії і «порушенням Конвенції ООН по морському праву і звичайного міжнародного права».

Суд у аннексированном Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Пізніше стало відомо, що морякам затриманого судна не пред'явили жодних звинувачень.

Раніше українські прикордонники повідомили, що «росіяни почали жорстку політику затримання та огляду суден», наступних через Керченську протоку. За даними відомства, починаючи з 30 квітня російські спецслужби зупиняють кораблі щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.