За добу бойовики обстріляли сили АТО 87 разів, є жертви серед мирного населення

За минулу добу бойовики вдалися до нових злочинів на території України. Зокрема, їхні банди, використовуючи стрілецьку зброю, «Гради», міномети та артилерію 87 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО та мирних мешканцях.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Найгарячішими залишаються Луганський, Донецький та Дебальцевський напрямки.

Бойовики скерували вогонь своїх батарей по населених пунктах Луганщини: Макарове, Муратово, Щастя, Фрунзе, Донецький, Кримське, Сокольники, Нижне, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Петровка.

Читайте такожСтало відомо подробиці вибуху міськвідділу міліції в Авдіївці: контужено дві особи

"Терористи підло мстяться жителям Донбасу за відсутність підтримки. Ворожі снаряди та ракети потрапляли в околиці населених пунктів Максимівка, Трудівське, Новомихайлівка, Петровське, Авдіївка, Богданівка, Пески, Красногоровка, Опитне , Орловка, Марїнка", - наголосили у штабі.

Епіцентром військового напруження за минулу добу став Дебальцевський плацдарм. Бойовики безрезультатно намагались розхитати бойові порядки наших військ в районах населених пунктів: Нікішино, Рідкодуб , Ольховатка, Вуглегірськ, Малоорловка, Калинівка, Чернухіно, Міус, Шуми, шахта Полтавська, шахта Булавіна.

В результаті хаотичного відкриття вогню зі сторони бойовиків є жертви серед мирного населення.