До Одеси прибув голлівудський актор (фото)

Актор знявся у понад 400 кінострічках.

На 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) приїхав відомий актор Ерік Робертс - старший брат голлівудської зірки Джулії Робертс.

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Зазначається, що американський актор кіно і телебачення, номінант на премію «Оскар» і «Золотий глобус» Ерік Робертс стане почесним гостем фестивалю.

Як повідомляв УНІАН, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься в Одесі з 13 по 21 липня. Передбачається, що його відвідають понад 150 тис. чоловік.