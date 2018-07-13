До Одеси прибув голлівудський актор (фото)
17:13, 13 липня 2018Суспільство
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Актор знявся у понад 400 кінострічках.
На 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) приїхав відомий актор Ерік Робертс - старший брат голлівудської зірки Джулії Робертс.
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Зазначається, що американський актор кіно і телебачення, номінант на премію «Оскар» і «Золотий глобус» Ерік Робертс стане почесним гостем фестивалю.
Як повідомляв УНІАН, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься в Одесі з 13 по 21 липня. Передбачається, що його відвідають понад 150 тис. чоловік.
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