Одеський кінофестиваль відкрив прийом заявок до конкурсних програм на 2018 рік

Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) відкрив прийом заявок до конкурсних програм на 2018 рік.

Читайте такожГран-прі 8-го ОМКФ здобув фільм "Король бельгійців"Як повідомили УНІАН у прес-службі ОМКФ, 9-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде 13-21 липня, починає відбір фільмів до конкурсних програм.

Зазначається, що учасником міжнародної конкурсної програми можуть стати ігрові повнометражні фільми високої художньої якості з глядацьким потенціалом ( «ар мейнстрім») і завершені після 1 січня 2017 року, прем'єри яких пройшли на території України на момент початку кінофестивалю.

«До національної конкурсної програми відбираються ігрові та неігрові повнометражні й короткометражні фільми всіх жанрів українського виробництва або копродукції з Україною, завершені після 1 січня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що кожен фільм, який пройшов селекцію відбірковою комісією, може брати участь лише в одній програмі ОМКФ.

Також у 2018 році на кінофестивалі з'явиться нова номінація - «Краща режисерська робота» національного конкурсу.

Крім того, на конкурс європейських документальних фільмів приймаються повнометражні документальні стрічки, які вироблені повністю або в рамках міжнародної копродукції.

Прийом заявок міжнародної, національної та документальної конкурсної програми відкритий до 10 квітня 2018 року.

Селекція фільмів до конкурсних програм здійснюється відбірковою комісією, до якої входить програмна дирекція кінофестивалю.

Як повідомляв УНІАН, 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) проходив у Одесі 14-23 липня 2017 року. Гран-прі 8-го ОМКФ отримав фільм «Король бельгійців» режисерів Петера Бросенса і Джесіки Вудворт (Бельгія, Нідерланди, Болгарія).

Переможцем конкурсу європейських документальних фільмів стала картина «Головна роль» Сергія Буковського. Кращим фільмом у міжнародній конкурсній програмі визнано картину «Літо 1993» Карла Симона (Іспанія).