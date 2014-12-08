Російські військові на Донбасі проводять "ротацію живих на мертвих" - РНБО

На Донбасі кількість російських військовослужбовців не зменшується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Ми отримуємо інформацію з оперативних джерел про те, що є підрозділи, які заходять сюди у складі колон, які не анонсуються і вони переходять через ділянки кордону, які поки що неконтрольовані українською владою, а також російські підрозділи, які переходять на територію України у заявлених так званих «гуманітарних конвоях», - зазначив він.

За словами Лисенка, кількість російських військових залишається на одному рівні:

«Це кілька тисяч військовослужбовців, менше поки що не стає… живих ротують на мертвих», - заявив Лисенко.