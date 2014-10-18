Під Павлополем 15 жовтня загинуло понад 30 російських військовослужбовців - ЗМІ

У результаті боїв у районі населеного пункту Павлопіль 15 жовтня загинуло більш як 30 військовослужбовців Російської Федерації.

Про це журналістам Маріупольського інтернет-видання 0629 повідомив заступник командира добровольчого батальйону "Свята Марія".

"15.10.14 розвідгрупа батальйону в районі між населеними пунктами Жовтень і Павлопіль вийшла на групу чисельністю близько 50-ти осіб військовослужбовців РФ. Зав‘язався бій, у ході якого противник відкрив мінометний вогонь по розвідгрупі. У бійців батальйону була лише стрілецька зброя. Для придушення вогняних позицій противника довелося практично викликати вогонь на себе. Коригувальник «Святої Марії» передав дані координат артилеристам. По розташуванню противника було відкрито вогонь у відповідь з «Градів». З боку особового складу батальйону жертв немає.

Вчора, 16.10.14, підрозділ «Святої Марії» проводив перевірку місцевості і пошук противника. У районі Павлополя було знайдено 32 "двохсотих" противника", - сказав військовослужбовець.

За його словами, обмундирування, розпізнавальні знаки на загиблих підтверджують, що вони були військовослужбовцями РФ.