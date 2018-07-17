"Це катастрофа": у мережі показали завалені сміттям курорти Криму (фото)

11:30, 17 липня 2018
Суспільство
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Гори мішків валяються на вулицях міст / RoksolanaToday&Крим у Twitter

Відповідні фото на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. На знімках показані гори сміття в Коктебелі, Алушті і Судаку.

RoksolanaToday&Крим у Twitter

"Це не проблема, це катастрофа. Центр селища, вул. Прикордонна" – підписав фото автор.

RoksolanaToday&Крим у Twitter

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

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Теги: #Крим#окупація Криму