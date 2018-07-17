"Це катастрофа": у мережі показали завалені сміттям курорти Криму (фото)

На знімках показані гори сміття у Коктебелі, Алушті і Судаку.

В анексованому Криму курортні міста завалені сміттям. Гори мішків валяються просто на вулицях міст.

Відповідні фото на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. На знімках показані гори сміття в Коктебелі, Алушті і Судаку.

"Це не проблема, це катастрофа. Центр селища, вул. Прикордонна" – підписав фото автор.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.