"Це катастрофа": у мережі показали завалені сміттям курорти Криму (фото)
11:30, 17 липня 2018Суспільство
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На знімках показані гори сміття у Коктебелі, Алушті і Судаку.
Гори мішків валяються на вулицях міст / RoksolanaToday&Крим у Twitter
В анексованому Криму курортні міста завалені сміттям. Гори мішків валяються просто на вулицях міст.
Відповідні фото на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter. На знімках показані гори сміття в Коктебелі, Алушті і Судаку.
RoksolanaToday&Крим у Twitter
"Це не проблема, це катастрофа. Центр селища, вул. Прикордонна" – підписав фото автор.
RoksolanaToday&Крим у Twitter
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.
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