"А де обіцяні туристи?": у мережі показали фото порожнього Кримського мосту

14:06, 06 липня 2018
Суспільство
338 0
Twitter RoksolanaToday&Крим

Схоже, Кримський міст, який так прагнули швидше добудувати окупанти, очікуваного напливу туристів їм не приніс. У мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

Знімки опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму, незважаючи на старт купального сезону, напливу туристів не спостерігається. На фото з пляжів окупованій Євпаторії можна помітити лише кілька людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупація Криму