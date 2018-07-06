"А де обіцяні туристи?": у мережі показали фото порожнього Кримського мосту

На фотографіях з Керченського мосту не видно практично жодного автомобіля.

Схоже, Кримський міст, який так прагнули швидше добудувати окупанти, очікуваного напливу туристів їм не приніс. У мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

Знімки опубліковані в Twitter RoksolanaToday&Крим.

За 16 діб з моменту відкриття руху по Кримському мосту проїхало близько 212,7 тисячі транспортних засобів в обидві сторони. Про це сайту «Зірки»хто сказав

Вебка була-відвернули від мосту.Там у тб вже мульон проїхало.Що б не порахувала

Хоч постоли викладають фото.Дивіться потоки pic.twitter.com/O1cnJWbUZy — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 6 липня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН раніше, в окупованому Криму, незважаючи на старт купального сезону, напливу туристів не спостерігається. На фото з пляжів окупованій Євпаторії можна помітити лише кілька людей.