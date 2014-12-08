Аваков: Для розслідування вбивств на Майдані знято всі технічні перешкоди між відомствами
На сьогоднішній координаційній раді було акцентовано найскладніші технічні питання.
Між силовими відомствами знято всі технічні перешкоди щодо розслідування злочинів Майдану.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На сьогоднішній координаційній раді було акцентовано найскладніші технічні питання, пов`язані з найскладнішими справами, саме тому виникла необхідність і ми зняли всі технічні перешкоди між відомствами з тим, аби в потрібний момент зробити необхідні технічні рішення, це стосується і взаємодії з колишніми співробітниками МВС і з матеріальними доказами, зі всіма іншими речами», - сказав він.
Він повідомив, що «нарада стосувалася справ Майдану, масових вбивств, близько 15 епізодів, присвячених злочинам на Майдані».