В ГПУ створюється окреме управління з розслідування злочинів проти активістів Майдану - адвокат



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі керівництва СБУ в Києві з родинами загиблих на Майдані Незалежності, активістами, адвокатами повідомив адвокат родин загиблих Тарас Гаталяк.

За його словами, під час зустрічі з начальником Головного слідчого управління ГПУ Олегом Заліском було досягнуто домовленості про створення окремого управління, яке займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень за фактами вбивств, актів насилля, які були вчинені проти мирних демонстрантів представниками попередньої влади.

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Довідка УНІАН. Після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва, зокрема на вулиці Інститутській, загинули більш як сто осіб, сотні було поранено.

Ті події назвали «Революцією гідності», а українців, які загинули внаслідок обстрілів, - Героями Небесної Сотні.