У США стурбовані нападами "тітушок" на Шабуніна та будівлю НАБУ

Американські дипломати назвали неприйнятною реакцію поліції на ці два напади.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні стурбоване сьогоднішніми нападами "тітушок" на голову правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна та будівлю Національного антикорупційного бюро України.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у Facebook.

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та НАБУ. Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві", - заявили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, активісти "Центр протидії корупції" та Автомадану пікетували Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру з вимогою до керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького подати у відставку.

Перед акцією зловмисники облили Шабуніна зеленкою, а також кинули у нього кілька тортів в упаковках торгової марки «Рошен». Шабунін внаслідок нападу під САП отримав хімічний опік очей. У САП вимагають належного розслідування інциденту з протестувальниками.

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Також сьогодні до будівлі Національного антикорупційного бюро України на вулиці Василя Сурикова, 3 у Солом'янському районі Києва увірвались невідомі особи та пошкодили майно. У НАБУ не виключають, що напад на будівлю відомства є провокацією.

"Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ — народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем міністра внутрішніх справ, так і пасивністю поліції відносно правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС", - заявили в НАБУ.

Також у НАБУ заявили, що мають підтвердження того, що учасників акції, серед яких були представники соціально незахищених верств населення, підвозили і вивозили організованими групами в обмін на певну матеріальну винагороду.