Облитий зеленкою антикорупціонер Шабунін дістав хімічний опік очей (відео)

У ЦПК показали довідку з Олександрівської лікарні, лікарі якої оглянули активіста.

Глава ЦПК Віталій Шабунін, якого облили зеленкой під стінами САП, дістав хімічний опік обох очей.

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«Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей», - отмечается в сообщении ЦПК в Twitter.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 июля 2018 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві біля будівлі Спеціальної антикорупційної прокуратури невідомі закидали тортами очільника Центра протидії корупції Віталія Шабуніна та облили його зеленкою.