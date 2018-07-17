Облитий зеленкою антикорупціонер Шабунін дістав хімічний опік очей (відео)

13:45, 17 липня 2018
Політика
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В ЦПК заявили, що Шабунін серйозно постраждав від дій провокаторів / УНИАН

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«Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей», - отмечается в сообщении ЦПК в Twitter. 

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві біля будівлі Спеціальної антикорупційної прокуратури невідомі закидали тортами очільника Центра протидії корупції Віталія Шабуніна та облили його зеленкою.  

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Теги: #НАБУ#САП#шабунін