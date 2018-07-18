Театр "Квартет І" відмовився від гастролей в окупованому Криму

Театр "Квартет І" не буде виступати в Криму через проблеми з в'їздом на територію України, які можуть виникнути після цього.

Учасники театру «Квартет І» не збираються приїжджати з гастролями в окупований Крим, оскільки побоюються можливих санкцій з боку України.

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Про це розповів один із засновників проекту, український актор і сценарист Ростислав Хаїт. Він заявив, що заснований ним, Леонідом Барацем, Камілем Ларіним та Олександром Демидовим театр «Квартет І» не буде виступати в Криму через проблеми з в'їздом на територію України, які можуть виникнути після цього. Артист нагадав, що минулого літа з цим зіткнулася учасниця театру Нонна Гришаєва.

Хаїт зазначив, що є громадянином України і не готовий позбутися можливості приїжджати до своїх родичів в Одесу.

"Наскільки я знаю, Нонні офіційно не заборонили в'їзд в Україну, але при цьому подзвонили і сказали: "Не приїжджай, буде погано", - розповів він в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва". - Нонна - людина, яка активно підтримує нинішню владу в Росії. І якщо вона була в Криму, то згідно з українським законодавством, якщо вона в'їхала туди не через територію України, то вона порушила закон».

При цьому Хаїт додав, що поки що «Квартету І» не пропонували виступити на території півострова. «Нам з Криму не дзвонили жодного разу, а якщо б зателефонували, ми б не поїхали саме з цієї причини. Тому що вона поки не прояснилася. При всій повазі до жителів Криму, вони ні в чому не винні, але ми про себе теж думаємо. У мене мама, тато і старший брат в Одесі, що ж, я не буду їздити туди?».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2017 року Нонна Гришаєва потрапила в базу сайту «Миротворець» через те, що роком раніше відвідала анексований Крим. В «анкеті» артистки зазначено, що вона незаконно перетнула державний кордон України та брала участь у пропагандистських заходах російської окупаційної влади.