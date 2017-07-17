Ще одна російська акторка зібралася з гастролями в Одесу, активісти звернулися до СБУ

Актриса Нонна Гришаєва, яка відома глядачам по фільму "Татусеві дочки", зібралася в Одесу, навіть незважаючи на те, що в червні потрапила в базу "Миротоворця".Артистка хоче приїхати в Україну і зіграти у виставі "Варшавська мелодія".

Одеські активісти вже відреагували на афіші з Гришаєвою, розвішані у місті.

На своїй сторінці у Facebook вони написали, що направили звернення в СБУ та Держприкордонслужбу з вимогою відреагувати на візит Гришаєвої в Україну.

"На 21 липня цього року анонсований прощальний спектакль "Варшавська мелодія" за участю Гришаєвої. Спектакль повинен відбутися в Одеському театрі юного глядача, на вул. Грецькій, 58. Відома актриса (уродженка Одеси - зараз громадянка РФ) Нонна Гришаєва влітку 2016 порушила порядок перетину державного кордону України, в'їхавши на територію окупованого Криму з території РФ. У Криму вона відвідала дитячий табір "Артек", в якому взяла участь у відкритті фестивалю дитячих фільмів. Зараз знаходиться в базі сайту "Миротворець". У зв'язку з цим сподіваємося на державну позицію відповідних структур України, які повинні вжити заходів", - написали активісти.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше під заборону "Миротворця" потрапила співачка МакЅим.