Погром табору ромів на Лисій горі у Києві: координатора праворадикалів С14 Мазура відправили під домашній арешт

Адвокат звинуваченого заявляє про намір подавати апеляційну скаргу, оскільки вважає, що рішення судді «незаконне навіть з формальної процесуальної точки зору».

Координатора громадської організації С14 Сергія Мазура, якого підозрюють у погромі табору ромів на Лисій горі у Києві, взято під цілодобовий домашній арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила суддя Голосіївського районного суду міста Києва Наталя Чередніченко.

Зокрема, в ухвалі зазначається, що Мазура зобов’язано цілодобово не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду. Також суд зобов’язав його носити електронний пристрій контролю, прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, повідомляти суд, слідчого та прокурора про зміну місця проживання, здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також інші документи, що дають право в’їзду/виїзду з країни.

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За словами адвоката Дмитра Біловчука, він подаватиме апеляційну скаргу, оскільки вважає, що рішення судді Чередниченко «незаконне навіть з формальної процесуальної точки зору».

«У минулому судовому засіданні встановлено, що моєму підзахисному було неналежним чином було пред’явлено підозру, тобто клопотання про обрання запобіжного заходу було направлено в суд до пред’явлення йому підозри. Тому ми вважаємо, що суд взагалі не міг застосувати будь-який запобіжний захід щодо Мазура», - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції заявили, що розслідують кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство» ККУ.

10 липня користувачі Facebook повідомили, що поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у Борисполі. Згодом у поліції заявили, що одному з учасників погрому табору ромів оголошено про підозру в хуліганстві, скоєному групою осіб. Йшлося про Мазура.