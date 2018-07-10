Одному з координаторів C14 оголошено про підозру через погром табору ромів у Києві

Мова йде про одного з активістів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура, у квартирі якого сьогодні правоохоронці намагалася провести обшук.

Одному з учасників погрому табору ромів в Голосіївському лісопарку оголошено про підозру в хуліганстві.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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«У ході розслідування кримінального провадження за фактом нападу на поселення осіб на Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігурантів оголосили про підозру за ч.2 ст.296 (хуліганство, скоєне групою осіб) Кримінального кодексу України. Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку запобіжного заходу», повідомили в поліції.

Джерело в поліції Києва поінформувало УНІАН, що мова йде про одного з активістів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура, у квартирі якого сьогодні правоохоронці намагалася провести обшук.

Як видно зі стріму, активісти завадили поліцейським провести слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції заявили, що розслідують кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство» ККУ.

Сьогодні, 10 липня, користувачі Facebook повідомили, що поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Мазура у Борисполі.

Біля будинку Мазура збиралися близько 50 активістів.