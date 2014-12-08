Українцям рекомендують утриматися від поїздок на Філіппіни

Про це повідомили у департаменті інформаційної політики та комунікацій МЗС.

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"У зв'язку з тайфуном Рубі (Хагупит) на Філіппінах, який супроводжується повенями, масштабними опадами і зсувами, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в острівні провінції Буріас, Мариндук, Ромблон, Міндоро, Лубанг, райони східної частини острова Лусон і групи островів Віса, постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, а також бути готовими до екстреної евакуації з небезпечних зон дії циклону і, у разі її проведення, слідувати інструкціям рятувальних служб", - йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію МЗС радить звертатися в посольство України в Японії.

Як повідомляв УНІАН, на Філіппінах більше 500 тис. людей евакуйовано через тайфун Хагупит, що вирує в регіоні.