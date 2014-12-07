Тайфун "Хагупіт" змусив сотні тисяч філіппінців покинути свої домівки

Сотні тисяч філіппінців завдяки своєчасним попередженням встигли покинути території, які постраждали від стихії, тому трагедії з багаточисельними жертвами вдалося уникнути.

За даними ООН, на Філіппінах була проведена одна із наймасштабніших евакуацій мирного часу. Понад 700 тисяч людей покинули свої домівки. Вони знайшли укриття на території церков, шкіл, спортзалів або у родичів.

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Мільйони людей залишилися без електроенергії, у деяких районах спостерігаються проблеми з комунікацією, зокрема, відсутній телефонний зв'язок. Крім того, через стихію пошкоджено дахи будівель, затоплені дороги, повалені дерева.

За інформацією агентства AFP, через буревій загинуло щонайменше двоє людей. Офіційні дані будуть оприлюднені лише після того, як він повністю припиниться.

"Тайфун продовжується ще у кількох регіонах країни, але наразі ми скаржимося здебільшого на ушкодження будівель", - повідомив представник місцевого відомства з надзвичайних ситуацій Александер Пама. Він також додав, що території, через які пройшов тайфун, вже почали розчищати.

"Ми зосередилися на тому, щоб вивільнити коридори, через які передаватимемо гуманітарну допомогу", - зазначив Пама, нагадуючи, що минулого року сотні тисяч жертв були змушені декілька днів чекати на найнеобхідніші продукти, а число загиблих сягнуло більше семи тисяч, зазначає Німецька хвиля.