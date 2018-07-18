У Києві відкрили сквер і пам’ятник Мусліму Магомаєву

Сквер розташований на перехресті проспекту В‘ячеслава Чорновола та вулиці Січових Стрільців.

У Києві урочисто відкрили сквер і пам’ятник азербайджанському артисту Мусліму Магомаєву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, у заході взяли участь міністр культури Азербайджану Абульфас Гараєв, міністр культури України Євген Нищук, заступник голови КМДА Олександр Спасибко, артисти з Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, України, а також кияни.

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«У рамках відзначення 75-річчя від дня народження всесвітньо відомого оперного й естрадного співака, композитора, народного артиста Мусліма Магомаєва за ініціативи та за підтримки посольства Азербайджанської Республіки в Україні у Києві відкрито Сквер імені Мусліма Магомаєва за адресою: перехрестя проспекту В. Чорновола та вулиці Січових Стрільців та пам’ятник видатному митцю», – зазначив Спасибко.

Він нагадав, що Київ і Баку – міста побратими із 1997 року, і партнерство міст носить поступальний характер.

«Ми співпрацюємо у сферах розвитку інфраструктури міст, промисловості, культури, туризму», – сказав міський чиновник під час церемонії відкриття пам’ятника.

«Переконаний у тому, що сквер ім. Мусліма Магомаєва стане безцінним подарунком для киян та гостей міста – мільйонів шанувальників таланту легендарного співака й композитора. Кияни будуть приїжджати сюди і насолоджуватись відпочинком» – наголосив Спасибко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінниці відкрили пам’ятник Симону Петлюрі.