У Вінниці відкрили пам’ятник державному та військовому діячу Симону Петлюрі (фоторепортаж)

У Вінниці відкрили пам’ятник державному та військовому діячу часів Української Революції 1917-1921 рр Симону Петлюрі. Як передає УНІАН, пам’ятник відкрито сьогодні на подвір’ї історичної будівлі за адресою вул. С. Петлюри, 15., де за часів УНР містилось Міністерство пошт і телеграфів, а пізніше перебувала Військово-похідна Канцелярія Головного Отамана.

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«Символічно, що пам’ятник Симону Петлюрі відкривають у Вінниці саме на 100-річчя Української Революції. Це перший крок для створення Музею Тимчасової Столиці Української Народної Республіки у нашому місті. До речі, у нас вже є його перший експонат – копія бойового прапору Третьої Залізної Дивізії Армії УНР, яка отримала цю назву на теренах Вінницької області», - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Він наголосив на важливості історичної правди та пам’яті про людей, які боролись за незалежність. «Важливо, щоб люди знали історичну правду, а не ту історіографію, яку нам насаджували протягом 70 років за радянської влади, і яку сьогодні насаджує наш північний сусід: чия королева Анна Ярославівна, ким були петлюрівці, Грушевський, Скоропадський тощо. Ми повинні пам’ятати, що на українській землі завжди були люди, які боролись за незалежність і волю нашого народу та створення української держави», - сказав Моргунов. Мер міста також подякував родині скульпторів Оврахів, які займались створенням пам’ятника, і Сергію Капусті, який профінансував його виготовлення.

«Сьогодні історичний день – ми відкриваємо нову сторінку, і важливо, що тут, на Подільській землі, ми відкриваємо перший пам’ятник Симону Петлюрі. Це людина, яка щиро любила свою країну, рідну мову, прагнула бути чесною з власним народом. Ми є свідками драматичних подій і дуже добре знаємо, що собою являє так звана гібридна війна. До Симона Васильовича якраз застосовували елементи гібридної війни в той час, коли НКВС все зробило для того, щоб очорнити його чесне ім’я», – сказав голова Вінницької ОДА Валерій Коровій на відкритті пам’ятника.

Сам же пам’ятник виготовлено з бронзи у натуральну величину, де Симон Петлюра сидить на лавці, тримаючи у руках карту України, на якій вирізняються дві позначки – Вінниця як Тимчасова Столиця УНР, та Київ – столиця держави, що тимчасово окупована більшовицькими військами. Основою ідеї формату пам’ятника стала відома фотографія, зроблена у 1919 р. у Кам’янці-Подільському. Розкладена на колінах карта стала художнім доповненням історичного образу видатного державного діяча

Відкриття пам’ятника Головному Отаману Військ та Флоту УНР, Голові Директорії Симону Васильовичу Петлюрі відбулось в рамках другого Всеукраїнський фестиваль військово-історичної реконструкції «Вінниця – Столиця УНР», присвячений 100-річчю Української Революції. Після цього вже на площі Європейський (центр міста) пройшла історична реконструкція військових дій між арміями УНР, білогвардійцями та красноармійцями.

Довідка УНІАН. Симон Петлюра - видатний державний, військовий та політичний діяч часів Української Революції 1917-1921 рр. Ця людина – перший серед українських лідерів, кого російський більшовизм знищив як одного з символів Української революції. Його постать досі оповита міфами й вигаданими звинуваченнями радянської та російської історіографії, покликаними дискредитувати не лише самого Петлюру, а й ідею державної незалежності України.​