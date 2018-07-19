Напад на табір ромів у Львові: 6 підозрюваних залишили під вартою, ще двох відпустили під домашній арешт

Захист просив суд змінити запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою на домашній арешт.

Апеляційний суд Львівської області розглянув скаргу одного з підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові, під час якого загинув 23-річний мешканець Закарпатської області Давид Попп та ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-секретаря прокуратури Львівської області Юлію Шевченко.

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Захист просив суд змінити запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою на домашній арешт, однак суд не задовольнив апеляцію й залишив підозрюваного під вартою.

«За підсумками судового засідання шестеро фігурантів справи залишаються під вартою, а двом змінили запобіжний захід на домашній арешт», - розповіла Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві у передмісті Львова напала на табір ромів. У результаті нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо постраждали: 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники організації ”Національні дружини” - табір на Лисій горі в Києві.