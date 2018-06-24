Під Львовом напали на табір ромів – одна особа загинула, четверо травмовані

Правоохоронці затримали сімох осіб, причетних до нападу.

Група осіб в масках здійснила напад на табір ромів у лісовому масиві на околиці Львова. В ході інциденту загинула одна особа, ще четверо були травмовані. Поліцейські, що прибули на місце, затримали нападників.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, повідомлення про інцидент правоохоронці отримали у ніч на неділю. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали сімох осіб, причетних до нападу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що "Національні дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку в Києві.